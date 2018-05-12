Овечкин — о разнице между «Тампой» и «Питтсбургом»: майки разные у них

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подвёл итоги первого матча серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:2).



«Чем отличается новый соперник от прошлого? Тем, что это „Тампа“, а не „Питтсбург“, майки другие. У „молний“ есть четыре сбалансированных звена, кто-то играет более технично, другие в более силовой хоккей. Сегодня мы удачно начали, не дали им пространства и возможностей для бросков, поведя 4:0 в счёте. В конце расслабились, пошли ненужные удаления, но, слава богу, выиграли.



Провёл ли я идеальную игру? Последняя игра будет идеальной. А сейчас есть над чем работать, выиграли — продолжаем в том же духе. Настраиваемся и отдыхаем» — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Победная волна для Овечкина. «Тампа» развалилась под натиском «столичных» 4 броска за половину игры — и это команда Кучерова и Стэмкоса?