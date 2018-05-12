Стэмкос: мы были на шаг позади «Вашингтона», они выводили Овечкина на бросок

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос подвёл итоги первого матча серии плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз» (2:4).



«У нас было очевидное нарушение состава, так что не думаю, что кто-то сильно обрадовался голу. Игра была остановлена. Когда ты пропускаешь такую шайбу, это позволяет сопернику захватить инициативу.



Они пытались переправить шайбу под бросок Овечкину. Сегодня мы были на шаг позади, против сильного соперника так нельзя играть в это время года. Нельзя оправдываться тем, что мы слишком долго отдыхали. «Вашингтон» был быстрее. Играл строго и был лучше в спецбригадах», — цитирует Стэмкоса Tampa Bay Times.



Победная волна для Овечкина. «Тампа» развалилась под натиском «столичных» 4 броска за половину игры — и это команда Кучерова и Стэмкоса?