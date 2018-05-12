«Тампа-Бэй» — «Вашингтон» — 2:4. Видеообзор матча Кубка Стэнли — 2018

В первом финальном матче Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил 2:4 (0:2, 0:2, 2:0). Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Кэпиталз». «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор встречи.



На 8-й минуте встречи счёт открыл форвард гостей Михал Кемпны с передачи российского форварда Евгения Кузнецова. За три секунды до окончания периода преимущество «столичных» удвоил Александр Овечкин, с передачи всё того же Кузнецова. В начале второго периода форварды «Вашингтона» Джей Бигл и Ларс Эллер довели счёт до крупного.



Хозяевам удалось размочить счёт на 44-й минуте поединка усилиями своего капитана Стивена Стэмкоса, которому ассистировал Никита Кучеров. Спустя 10 минут форвад «Лайтнинг» Ондржей Палат сокращает разрыв до двух шайб, но на большее хозяев не хватило.