Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

«Тампа-Бэй» — «Вашингтон» — 2:4. Видеообзор матча Кубка Стэнли — 2018

«Тампа-Бэй» — «Вашингтон» — 2:4. Видеообзор матча Кубка Стэнли — 2018
Хоккей / НХЛ

В первом финальном матче Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил 2:4 (0:2, 0:2, 2:0). Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Кэпиталз». «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор встречи.

На 8-й минуте встречи счёт открыл форвард гостей Михал Кемпны с передачи российского форварда Евгения Кузнецова. За три секунды до окончания периода преимущество «столичных» удвоил Александр Овечкин, с передачи всё того же Кузнецова. В начале второго периода форварды «Вашингтона» Джей Бигл и Ларс Эллер довели счёт до крупного.

Хозяевам удалось размочить счёт на 44-й минуте поединка усилиями своего капитана Стивена Стэмкоса, которому ассистировал Никита Кучеров. Спустя 10 минут форвад «Лайтнинг» Ондржей Палат сокращает разрыв до двух шайб, но на большее хозяев не хватило.

Победная волна для Овечкина. «Тампа» развалилась под натиском «столичных»
4 броска за половину игры — и это команда Кучерова и Стэмкоса?
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент