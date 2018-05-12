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Фанат «Тампы» в скафандре станцевал Холтби танец маленьких утят

Фанат «Тампы» в скафандре станцевал Холтби танец маленьких утят
Хоккей / НХЛ

В первом финальном матче Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил 2:4 (0:2, 0:2, 2:0). Во время одной из игровых пауз болельщик «Тампа-Бэй», одетый в импровизированный космический скафандр, станцевал для голкипер «Вашингтона» Брэйдена Холтби «танец маленьких утят». Страж ворот спокойно отреагировал на представление.

Посмотреть видео момента также можно в официальном «твиттере» НХЛ.

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