Фанат «Тампы» в скафандре станцевал Холтби танец маленьких утят

В первом финальном матче Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил 2:4 (0:2, 0:2, 2:0). Во время одной из игровых пауз болельщик «Тампа-Бэй», одетый в импровизированный космический скафандр, станцевал для голкипер «Вашингтона» Брэйдена Холтби «танец маленьких утят». Страж ворот спокойно отреагировал на представление.

Посмотреть видео момента также можно в официальном «твиттере» НХЛ.

Победная волна для Овечкина. «Тампа» развалилась под натиском «столичных» 4 броска за половину игры — и это команда Кучерова и Стэмкоса?

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»