Овечкин признан лучшим игроком дня в НХЛ, Кузнецов — вторая звезда

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги назвал трёх лучших хоккеистов завершившегося игрового дня, в рамках которого был сыгран один матч.



Лучшим игроком дня стал российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, записавший на свой счёт гол и результативную передачу во встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:2).



Второй звездой признан российский форвард «столичных» Евгений Кузнецов, отдавший две результативных передачи.



Замкнул тройку лучших нападающий «Вашингтона» Джей Бигл, забросивший одну шайбу.

Победная волна для Овечкина. «Тампа» развалилась под натиском «столичных» 4 броска за половину игры — и это команда Кучерова и Стэмкоса?

Победная волна для Овечкина. «Тампа» развалилась под натиском «столичных» 4 броска за половину игры — и это команда Кучерова и Стэмкоса?

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