Оши: игроки «Вашингтона» знают, куда бежать, это сбивает соперников

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился впечатлениями от первого матча серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-2).



«Наши действия в собственной зоне и чтение игры, похоже, становятся для нас естественными вещами. Ребятам не приходится думать, куда бежать. Они знают, куда бежать. Знают, где им остановиться, вернувшись в оборону. Все это не только приносит результат, но и, похоже, сбивает наших соперников с их собственной игры.



Отсутствие Бекстрёма заставило нас больше играть от обороны? Наверное, можно сказать и так. Хотя, на мой взгляд, акцент на ней в любом случае был бы велик. Наша сила в том, что все способны делать это одинаково эффективно. Если и звено Кузи, и звено Бигла возвращается в нашу зону и играет там в одной манере, это сильно облегчает нашу задачу. Мы быстро получаем шайбу обратно и можем больше времени проводить в атаке», — цитирует Оши официальный сайт лиги.

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