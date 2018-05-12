«Спартак» подписал контракт с защитником Романом Кобелевым

Московский «Спартак» заключил контракт с защитником Романом Кобелевым, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Соглашение подписано сроком на один сезон.



В сезоне-2017/18 25-летний защитник выступал в Высшей хоккейной лиги за учалинский «Горняк». В 43 матчах регулярного чемпионата хоккеист сумел записать на свой счёт шесть (2+4) баллов при показателе полезности "-9" и 74 минутах штрафного времени. В среднем на льду игрок проводил около 13 минут за встречу.

«Сибирь» и «Нефтехимик» ограбили финскую лигу. Таблица переходов КХЛ 1 мая многие слухи превратились в быль.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»