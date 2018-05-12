Россияне в плей-офф НХЛ: два очка Овечкина, Василевский отразил 84 % бросков

В Национальной хоккейной лиге завершился игровой день, в рамках которого был сыгран один матч этапа плей-офф. Российские нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов стали главными звёздами дня, форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров отыграл с показателем полезности "-1".
|Игрок
|Клуб
|Очки
|"+/-"
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Время
|Счёт в серии
|Овечкин (н)
Кузнецов (н)
Орлов (з)
Кучеров (н)
Сергачёв (з)
|«Вашингтон»
«Вашингтон»
«Вашингтон»
«Тампа-Бэй»
«Тампа-Бэй»
|1+1
0+2
0+1
0+1
0
|0
0
+1
-1
0
|0
0
0
2
0
|3
0
0
3
3
|3
0
0
2
1
|17.40
16.52
25.24
18.01
16.57
|1-0
1-0
1-0
0-1
0-1
|Клуб
|Вратарь
|Броски
|%ОБ
|Время
|Счёт в матче
|«Тампа-Бэй»
|Василевский
|21 из 25
|84,0
|40.00
|2:4
Победная волна для Овечкина. «Тампа» развалилась под натиском «столичных»
4 броска за половину игры — и это команда Кучерова и Стэмкоса?