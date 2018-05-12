Россияне в плей-офф НХЛ: два очка Овечкина, Василевский отразил 84 % бросков

В Национальной хоккейной лиге завершился игровой день, в рамках которого был сыгран один матч этапа плей-офф. Российские нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов стали главными звёздами дня, форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров отыграл с показателем полезности "-1".

Игрок Клуб Очки "+/-" Штраф Броски Хиты Время Счёт в серии Овечкин (н)



Кузнецов (н)



Орлов (з)



Кучеров (н)



Сергачёв (з) «Вашингтон»



«Вашингтон»



«Вашингтон»



«Тампа-Бэй»



«Тампа-Бэй» 1+1



0+2



0+1



0+1



0 0



0



+1



-1



0 0



0



0



2



0 3



0



0



3



3 3



0



0



2



1 17.40



16.52



25.24



18.01



16.57 1-0



1-0



1-0



0-1



0-1

Клуб Вратарь Броски %ОБ Время Счёт в матче «Тампа-Бэй» Василевский 21 из 25 84,0 40.00 2:4