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Россияне в плей-офф НХЛ: два очка Овечкина, Василевский отразил 84 % бросков

Россияне в плей-офф НХЛ: два очка Овечкина, Василевский отразил 84 % бросков
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился игровой день, в рамках которого был сыгран один матч этапа плей-офф. Российские нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов стали главными звёздами дня, форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров отыграл с показателем полезности "-1".

ИгрокКлубОчки"+/-"ШтрафБроскиХитыВремяСчёт в серии
Овечкин (н)

Кузнецов (н)

Орлов (з)

Кучеров (н)

Сергачёв (з)		«Вашингтон»

«Вашингтон»

«Вашингтон»

«Тампа-Бэй»

«Тампа-Бэй»		1+1

0+2

0+1

0+1

0		0

0

+1

-1

0		0

0

0

2

0		3

0

0

3

3		3

0

0

2

1		17.40

16.52

25.24

18.01

16.57		1-0

1-0

1-0

0-1

0-1
КлубВратарьБроски%ОБВремяСчёт в матче
«Тампа-Бэй»Василевский21 из 2584,040.002:4
Победная волна для Овечкина. «Тампа» развалилась под натиском «столичных»
4 броска за половину игры — и это команда Кучерова и Стэмкоса?
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