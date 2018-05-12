Трус: для Беларуси матч с Австрией будет как финал ЧМ, нужно остаться в элите

Вратарь сборной Беларуси Виталий Трус выразил надежду, что его команда одержит победу в важном с турнирной точки зрения матче с Австрией.



«Матч с Чехией? Нам не хватило реализации моментов. Могли бы их реализовать, и тогда бы была игра в одну шайбу, может быть, в конце организовали навал и смогли вытянуть ничью.



Игра с Австрией? Для нас это решающая игра, можно сказать, финал турнира. Обязательно нужно оставаться в элите», — приводит слова Труса официальный сайт ИИХФ.



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