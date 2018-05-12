«Локомотив» подписал новый контракт с Контиолой

Ярославский «Локомотив» подписал новый контракт с нападающим Петри Контиолой, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Новое соглашение с 33-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.



В регулярном чемпионате-2017/18 Контиола принял участие в 52 матчах, записав на свой счёт 27 (11+16) баллов при показателе полезности "+4" и 24 минутах штрафного времени. В плей-офф форвард сыграл девять матчей, заработав 5 (1+4) очка при показателе полезности "-2".

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