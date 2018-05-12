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Стали известны сочетания звеньев на тренировке России перед игрой со Швейцарией

Стали известны сочетания звеньев на тренировке России перед игрой со Швейцарией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Стали известны сочетания звеньев сборной России по хоккею на утренней раскатке перед матчем со Швейцарией, информирует корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков. Сегодня, 12 мая, подопечные Ильи Воробьёва проведут пятый матч на чемпионате мира в Дании. Начало встречи — в 21:15 по московскому времени.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Вратари: Кошечкин, Шестёркин, Сорокин.
«Красные»: Гавриков — Киселевич, Гусев— Дацюк — Капризов;
«Белые»: Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич;
«Синие»: Яковлев — Береглазов, Дадонов — Андронов — Мамин;
«Жёлтые»: Трямкин, Барабанов — Каблуков — Шалунов, Сошников, Михеев.

Фото: Александр Рожков, «Чемпионат»
Россия сыграет с Швейцарией на ЧМ-2018. LIVE
Команда Ильи Воробьёва проведёт пятый матч на чемпионате мира. Всё самое интересное об игре и события вокруг неё – в нашем лайве.
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