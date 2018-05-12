Швейцария — Россия: основным вратарём россиян будет Василий Кошечкин

Основным вратарём сборной России в матче с командой Швейцарии на чемпионате мира по хоккею — 2018 будет Василий Кошечкин, сообщил старший тренер национальной команды Алексей Жамнов. Напомним, встреча со сборной Швейцарии стартует сегодня, 12 мая, в 21:15 мск, «Чемпионат» проведёт её текстовую онлайн-трансляцию.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018



35-летний Кошечкин принял участие в четырёх матчах чемпионата мира — 2018, отражая в среднем 91,84 % бросков при коэффициенте надёжности 1,47.

Россия сыграет с Швейцарией на ЧМ-2018. LIVE Команда Ильи Воробьёва проведёт пятый матч на чемпионате мира. Всё самое интересное об игре и события вокруг неё – в нашем лайве.