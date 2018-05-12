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Швейцария — Россия: Никита Сошников не сыграет в матче, 13-й форвард — Михеев

Швейцария — Россия: Никита Сошников не сыграет в матче, 13-й форвард — Михеев
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Нападающий сборной России Никита Сошников не сыграет в матче чемпионата мира по хоккею — 2018 с командой Швейцарии, сообщил старший тренер национальной команды Алексей Жамнов. 13-м нападающим во встрече со Швейцарией будет заявлен Илья Михеев.

Напомним, встреча со сборной Швейцарии на ЧМ стартует сегодня, 12 мая, в 21:15 мск, «Чемпионат» проведёт её текстовую онлайн-трансляцию.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Россия сыграет с Швейцарией на ЧМ-2018. LIVE
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