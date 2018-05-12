Швейцария — Россия: Никита Сошников не сыграет в матче, 13-й форвард — Михеев

Нападающий сборной России Никита Сошников не сыграет в матче чемпионата мира по хоккею — 2018 с командой Швейцарии, сообщил старший тренер национальной команды Алексей Жамнов. 13-м нападающим во встрече со Швейцарией будет заявлен Илья Михеев.



Напомним, встреча со сборной Швейцарии на ЧМ стартует сегодня, 12 мая, в 21:15 мск, «Чемпионат» проведёт её текстовую онлайн-трансляцию.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Россия сыграет с Швейцарией на ЧМ-2018. LIVE Команда Ильи Воробьёва проведёт пятый матч на чемпионате мира. Всё самое интересное об игре и события вокруг неё – в нашем лайве.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»