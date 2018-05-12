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Кузнецов: «Вашингтон» играл до конца, реализация оказалась впечатляющей

Кузнецов: «Вашингтон» играл до конца, реализация оказалась впечатляющей
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением о причине победы в первом матче серии плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:2, 1-0 в серии).

«Думаю, что речь идёт о самоотдаче. Мы старались играть до конца, а наша реализация оказалась впечатляющей. Мы принимаем правильные решения и разыгрываем правильные комбинации», – приводит слова Кузнецова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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