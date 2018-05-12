Белорусский политик — о проблемах сборной: у игроков нет настоящего патриотизма

Белорусский политик Павел Знавец прокомментировал выступление хоккейной сборной Беларуси на чемпионате мира в Дании. Напомним, белорусская команда рискует вылететь из элитного дивизиона.



«Почему сборная пока так плохо выступает? Здесь, на мой взгляд, комплекс причин. Мне кажется, у хоккеистов нет большой мотивации к победам, истинного патриотизма. Уверен, что многие и гимн не знают. Но надо также понимать, что Беларусь никогда не будет хоккейной страной. И никогда не будет наша сборная в лидерах мирового хоккея, так как нет таких традиций. А развитие этого вида спорта — не более чем игры политиков.



Почему нет эффекта от ледовых дворцов? Нет эффекта и не будет, потому что хоккей — это отражение нашей экономики, которая работает так же, как и играют белорусские хоккеисты. Надо понимать, что для последних занятий хоккеем — это просто хорошая возможность заработать. Не более того», — цитирует политика «Гродно 24».



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018