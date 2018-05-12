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Липман: не допустил бы отставки Льюиса, но у Беларуси эмоциональные руководители

Липман: не допустил бы отставки Льюиса, но у Беларуси эмоциональные руководители
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Бывший президент Латвийской федерации хоккея Киров Липман прокомментировал отставку Дэйва Льюиса с поста главного тренера сборной Беларуси по ходу ЧМ-2018.

«Так никто не делает. Даже не знаю, был ли ещё хоть один подобный случай в истории. Но всем хорошо известно, что там, в руководстве, работают крайне эмоциональные люди, включая президента страны Александра Лукашенко.

Для них эти неудачи стали чем-то вроде инфаркта. И все же им не стоило так поступать, ведь их команда первые матчи проводила против очень сильных соперников. Я бы этого не допустил», — цитирует Липмана Delfi.

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