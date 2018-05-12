Липман: не допустил бы отставки Льюиса, но у Беларуси эмоциональные руководители

Бывший президент Латвийской федерации хоккея Киров Липман прокомментировал отставку Дэйва Льюиса с поста главного тренера сборной Беларуси по ходу ЧМ-2018.



«Так никто не делает. Даже не знаю, был ли ещё хоть один подобный случай в истории. Но всем хорошо известно, что там, в руководстве, работают крайне эмоциональные люди, включая президента страны Александра Лукашенко.



Для них эти неудачи стали чем-то вроде инфаркта. И все же им не стоило так поступать, ведь их команда первые матчи проводила против очень сильных соперников. Я бы этого не допустил», — цитирует Липмана Delfi.