Холтби: даже если бы гол Кучерова засчитали, «Вашингтон» продолжил бы давить

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби после победы над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:2, 1-0 в серии) прокомментировал незасчитанную шайбу нападающего «молний» Никиты Кучерова в первом периоде.



«Даже если бы гол Кучерова засчитали, я не сомневаюсь, что мы продолжили бы давить», — приводит слова Холтби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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