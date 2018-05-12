ЧМ-2018 по хоккею: Латвия одержала третью победу на турнире, обыграв Германию

Сборная Латвии одержала победу в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею -2018, встреча завершилась со счётом 3:1. Латвийская сборная выиграла три игры на турнире из пяти, у Германии на счету одна победа.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018
Заброшенные шайбы у Латвии на свой счёт сумели записать Рональд Кениньш, Гунтис Галвиньш и Андерс Джериньш. Единственный гол немецкой команды добавил в свой актив Доминик Кагун.
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