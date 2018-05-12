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ЧМ-2018 по хоккею: Латвия одержала третью победу на турнире, обыграв Германию

ЧМ-2018 по хоккею: Латвия одержала третью победу на турнире, обыграв Германию
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Латвии одержала победу в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею -2018, встреча завершилась со счётом 3:1. Латвийская сборная выиграла три игры на турнире из пяти, у Германии на счету одна победа.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Заброшенные шайбы у Латвии на свой счёт сумели записать Рональд Кениньш, Гунтис Галвиньш и Андерс Джериньш. Единственный гол немецкой команды добавил в свой актив Доминик Кагун.

ЧМ-2018
12 мая 2018, суббота. 13:15 МСК
Латвия
3 : 1
0:0, 1:0, 2:1
Германия
1:0 – Кениньш (Балцерс, Аболс) – 36:54 (5x5), 2:0 – Галвиньш (Индрашис, Джериньш) – 40:15 (5x5), 3:0 – Джериньш (Редлихс М., Фрейбергс) – 47:54 (5x5), 3:1 – Кагун (Драйзайтль, Эхлиз) – 48:40 (5x5)

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