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ЧМ-2018 по хоккею: гол Зибанеджада принёс Швеции победу над Словакией

ЧМ-2018 по хоккею: гол Зибанеджада принёс Швеции победу над Словакией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Словакии уступила команде Швеции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2018, встреча завершилась в овертайме со счётом 3:4 ОТ. У словаков две победы в пяти матчах ЧМ, у шведов — пять выигранных встреч.

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В составе словацкой команды точными бросками удалось отметиться Томашу Юрчо, Мареку Дялоге и Ладиславу Надю. У Швеции голы на свой счёт записали Деннис Эверберг, Густав Нюквист, Якоб Де Ла Роуз и Мика Зибанеджад.

ЧМ-2018
12 мая 2018, суббота. 13:15 МСК
Словакия
3 : 4
1:2, 1:1, 1:0, 0:1
Швеция
1:0 – Юрчо (Грман, Криштоф) – 10:32 (5x5), 1:1 – Эверберг (Клингберг, Линдхольм) – 15:14 (5x5), 1:2 – Нюквист (Баклунд, Густафссон) – 18:06 (5x5), 1:3 – де ла Роуз (Кемпе, Викстранд) – 24:53 (5x5), 2:3 – Дялога (Надь) – 36:40 (4x5), 3:3 – Надь (Криштоф, Чайковски) – 46:54 (5x5), 3:4 – Зибанеджад (Ракелль, Клингберг) – 64:18 (4x3)
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