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ЧМ-2018 по хоккею: сборная Швеции обеспечила себе досрочный выход в плей-офф

ЧМ-2018 по хоккею: сборная Швеции обеспечила себе досрочный выход в плей-офф
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Словакии уступила команде Швеции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2018, встреча завершилась в овертайме со счётом 3:4 ОТ. Таким образом, подопечные Рикарда Грёнборга набрали 14 очков в пяти встречах и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф турнира за два матча до окончания группового этапа.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

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