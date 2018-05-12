ЧМ-2018 по хоккею: сборная Швеции обеспечила себе досрочный выход в плей-офф

Сборная Словакии уступила команде Швеции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2018, встреча завершилась в овертайме со счётом 3:4 ОТ. Таким образом, подопечные Рикарда Грёнборга набрали 14 очков в пяти встречах и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф турнира за два матча до окончания группового этапа.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018