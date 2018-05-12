Дялога: удивило, что в сборной России нет игроков «Ак Барса»

Защитник сборной Словакии Марек Дялога поделился впечатлениями от проигранного матча чемпионата мира со сборной Швеции (3:4 ОТ) и рассказал, что думает о следующем сопернике словаков — сборной России.



«Сегодня мы играли против очень серьёзного соперника, но шведы забили на один гол больше. Следующий матч против сборной России, это будет очень тяжёлая игра, потому что соперник очень силён. Нужно хорошо подготовиться, сделать выводы из встречи со Швецией. Будет ли с Россией война? Конечно. Это очень сильная команда, там собраны хорошие хоккеисты. Нам нужно не бояться, выполнять установку главного тренера, а там посмотрим, как получится.



Думаю, что лучший у россиян — это Паша Дацюк. Игроков «Ак Барса» в сборной нет, меня это удивило, ведь это команда-чемпион. Те же Вова Ткачёв и Стас Галиев могли бы поехать на турнир. Вратарь хороший у сборной России, так что нам придётся непросто, но если всё будем делать правильно, то сможем рассчитывать на победу. Будет ли матч со сборной России более тяжёлым, чем со Швецией? Посмотрим, посмотрим», — передаёт слова Дялоги корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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