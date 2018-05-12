Россия — Швейцария: прогноз «Чемпионата» на матч ЧМ по хоккею–2018

Сегодня, 12 мая, сборная России по хоккею проведёт пятый матч на чемпионате мира–2018, соперником будет команда Швейцарии. Игра начнётся в 21:15 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Для России матч имеет важнейшее значение, поражение может поставить крест на надеждах получить в четвертьфинале сравнительно слабого соперника.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018



Ведущий хоккейный обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов дал прогноз на победителя матча Россия — Швейцария.

Без права на ошибку. Почему сборной России нельзя проигрывать Швейцарии Поражение выведет нашу команду на США или Канаду уже в четвертьфинале.

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