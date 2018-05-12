Виделль перешёл в рижское «Динамо», Семёнов продлил контракт с «Барысом»

Нападающий Линус Виделль перешёл из челябинского «Трактора» в рижское «Динамо», информирует «твиттер» KHL Media Team. Контракт подписан на один сезон.



33-летний хоккеист в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 принял участие в 46 матчах, набрав 28 (8+20) баллов при показателе полезности "+5" и 10 минутах штрафного времени. В плей-офф игрок сыграл в 16 встречах, заработав 6 (3+3) очков.



Также сообщается, что новый контракт на два года с «Барысом» подписал защитник Максим Семёнов. В 55 играх сезона игрок набрал 11 (0+11) очков при показателе полезности "-1".

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