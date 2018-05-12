Экс-защитник «Лады» Геноуэй будет играть за шведскую «Фрёлунду»

Канадский защитник Чарльз Геноуэй подписал двухлетний контракт со шведским клубом «Фрёлунда», сообщается на официальном сайте тольяттинской «Лады».
В минувшем сезоне игрок обороны выступал в КХЛ за «Ладу». Он принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата и записал на свой счёт 24 (5+19) результативных балла. Его показатель полезности составил «-9».
Помимо «Лады», Геноуэй при выступлениях в Континентальной хоккейной лиге защищал цвета рижского «Динамо», московского «Спартака» и «Йокерита» из Хельсинки.
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Они точно не покинут КХЛ со своими командами.