Экс-защитник «Лады» Геноуэй будет играть за шведскую «Фрёлунду»

Канадский защитник Чарльз Геноуэй подписал двухлетний контракт со шведским клубом «Фрёлунда», сообщается на официальном сайте тольяттинской «Лады».



В минувшем сезоне игрок обороны выступал в КХЛ за «Ладу». Он принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата и записал на свой счёт 24 (5+19) результативных балла. Его показатель полезности составил «-9».

Помимо «Лады», Геноуэй при выступлениях в Континентальной хоккейной лиге защищал цвета рижского «Динамо», московского «Спартака» и «Йокерита» из Хельсинки.