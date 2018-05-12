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Дания одержала третью победу подряд на домашнем ЧМ-2018, обыграв Южную Корею

Дания одержала третью победу подряд на домашнем ЧМ-2018, обыграв Южную Корею
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Дании выиграла третий подряд матч группового этапа чемпионата мира по хоккею. Во встрече группы B в Херинге хозяева турнира переиграли команду Южной Кореи со счётом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Для датчан эта победа стала четвёртой на турнире в шести матчах. Южнокорейцы потерпели шесть поражений на нынешнем чемпионате мира и покинули элитный дивизион мирового хоккея.

Победу сборной Дании в сегодняшней игре принесли голы Франса Нильсена, Йеспера Йенсена и Никласа Хардта. Южнокорейцы ответили точным броском Ки Сун Кима.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.

ЧМ-2018
12 мая 2018, суббота. 17:15 МСК
Дания
3 : 1
0:0, 2:1, 1:0
Южная Корея
1:0 – Нильсен (Нильсен) – 22:55 (5x5), 1:1 – Ким (Ким) – 24:18 (5x5), 2:1 – Йенсен (Бьёркстранд) – 32:14 (5x5), 3:1 – Хардт (Нильсен, Йенсен) – 56:35 (5x4)
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