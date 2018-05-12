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Сборная Беларуси проиграла Австрии на ЧМ-2018 и вылетела из элитного дивизиона

Сборная Беларуси проиграла Австрии на ЧМ-2018 и вылетела из элитного дивизиона
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Беларуси проиграла шестой матч подряд на чемпионате мира по хоккею–2018. В матче группы А команда уступила соперникам из Австрии со счётом 0:4 (0:1, 0:3, 0:0).

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Сегодняшний матч был решающим для команд. Австрийцы благодаря победе сохранили место в элитном дивизионе, а Беларусь осталась на последнем месте в группе B и вылетела в дивизион I.

В составе сборной Австрии голы забросили Лейн Вивайрос, Константин Комарек, Михаэль Раффль и Доминик Цвергер.

Видео можно посмотреть также в «твиттере» ИИХФ.

ЧМ-2018
12 мая 2018, суббота. 17:15 МСК
Австрия
4 : 0
1:0, 3:0, 0:0
Беларусь
1:0 – Вивайрос – 04:14 (5x5), 2:0 – Комарек (Унтервегер) – 30:38 (5x4), 3:0 – Раффль (Комарек) – 34:38 (5x4), 4:0 – Цвергер (Ульмер) – 39:36 (5x4)
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