Сборная Беларуси проиграла Австрии на ЧМ-2018 и вылетела из элитного дивизиона

Сборная Беларуси проиграла шестой матч подряд на чемпионате мира по хоккею–2018. В матче группы А команда уступила соперникам из Австрии со счётом 0:4 (0:1, 0:3, 0:0).



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Сегодняшний матч был решающим для команд. Австрийцы благодаря победе сохранили место в элитном дивизионе, а Беларусь осталась на последнем месте в группе B и вылетела в дивизион I.

В составе сборной Австрии голы забросили Лейн Вивайрос, Константин Комарек, Михаэль Раффль и Доминик Цвергер.

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