Россия — Швейцария: мальчик в форме Овечкина встретил сборную перед матчем

Сборная России по хоккею прибыла на матч группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018. В Копенгагене наша команда сыграет с командой Швейцарии.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Перед матчем выходящих из автобуса российских игроков встретил мальчик в именном свитере Александра Овечкина, который продолжает выступление в плей-офф Национальной хоккейной лиги в составе «Вашингтон Кэпиталз».

Сегодняшняя игра начнётся в 21:15 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Для России матч имеет важнейшее значение, поражение может поставить крест на надеждах получить в четвертьфинале сравнительно слабого соперника.