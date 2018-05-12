Сборная Австрии сохранила место в элите мирового хоккея впервые за 14 лет

Сборная Австрии одержала победу на чемпионате мира по хоккею–2018 над командой Беларуси со счётом 4:0. Австрийцы благодаря этому успеху сохранили место в элитном дивизионе.

Сборная Австрии без пропусков играла в элитном дивизионе с 1993 по 2004 год. Затем команда вылетела в дивизион I, после чего на протяжении 14 лет не могла закрепиться в высшем эшелоне. Австрийцы пять раз выходили в топ-дивизион, но каждый раз вылетали, занимая одно из двух последних мест. Только с шестой попытки команде наконец-то удалось сохранить прописку в элите.