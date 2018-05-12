Трус: белорусам стыдно возвращаться в страну. Нас пустят, но нам стыдно

Голкипер сборной Беларуси Виталий Трус прокомментировал итоги проигранного матча чемпионата мира со сборной Австрии (0:4), после которого белорусская команда потеряла шансы на сохранение прописки в дивизионе сильнейших.



«Как теперь возвращаться в страну? Стыдно. Наверное, я в прошлый раз погорячился со словами, что нас не пустят. Пустят, конечно, но стыдно. Можно было цепляться, со всеми можно было. Ничего нам не хватило — ни игры в обороне, ни в нападении, ничего. Увольнение Льюиса… Всё это непонятные вопросы. Никто не понимал, почему так произошло. Никто же никому ничего не объясняет, какие-то проблемы там были или что-то ещё.



Будучи вторым вратарём, в ходе матча всегда трудно вливаться, сидишь «холодным». Но вроде бы вошёл в игру, сразу сейв сделал. Не знаю, как настраиваться на следующий матч. Много разговоров… Будем играть хотя бы за свою фамилию, за герб, за флаг, за родителей. Конечно, нам не хватает опыта в команде, не хватает лидеров. Где их брать — неизвестно. Нужен опыт, я вот только сейчас его получил, на этом турнире. Может быть, уже в дальнейшем опыт выступлений в дивизионе сильнейших мне поможет. Мы пытаемся быть командой в раздевалке, все разговариваем, подбадриваем друг друга. Но у нас не вышло достучаться до себя», — передаёт слова Труса корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Трус был прав – сборную Беларуси не пустят в страну. Это катастрофа Они умудрились проиграть даже австрийцам и впервые с 2003 года вылетели из элиты.