Китаров: у сборной Беларуси есть руководство, оно расскажет, кто, что и зачем

Нападающий сборной Беларуси Александр Китаров прокомментировал итоги проигранного матча чемпионата мира со сборной Австрии (0:4), после которого белорусская команда вылетела из дивизиона сильнейших.

«Удаления – это вообще нельзя объяснить. Самая обычная дисциплина. Самый важный для нас матч на турнире, такое чувство, будто мы этого не понимали. Опытные все игроки, но эмоций здесь вообще не должно быть, просто сухое выполнение тренерской установки, и всё в наших руках. Но…

Все пытались вернуться в игру, но по такому счёту очень тяжело отыгрываться, особенно когда мы очень мало забиваем. Противник просто стоял в обороне, выбрасывал шайбу при любой возможности и строил свою оборону заново, не давая нам шансов создать впереди ничего.

Почему мало забиваем? Перед чемпионатом всё было так, мало забивали. У нас одна надежда была – сыграть с хорошей обороной, без пропущенных голов. Тогда мы имели шанс на успех.

Как найти силы на последний матч? Никак не найти, это профессионализм. Посмотрим, чего каждый стоит, у кого что на груди и на спине написано. Каждый покажет всё, чего он достоин или недостоин.

Надо ли было увольнять тренера? Это, ребята, не к нам, а к федерации. Мы из года в год боролись за сохранение элитной прописки, в этом году у нас не получилось. Системность, у нас есть руководящие должности, тренеры, наблюдательные советы. Сейчас приедем, они нам всё расскажут, кто, что и зачем.

Рассчитываем ли вернуться через год? Ребят, дайте нам ещё вернуться», — передаёт слова Китарова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.