Тренер Беларуси: удаление Плэтта – персонально его, это лежит на его совести

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Беларуси Сергей Пушков прокомментировал итоги проигранного матча чемпионата мира со сборной Австрии (0:4), после которого белорусская команда вылетела из дивизиона сильнейших.

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«Уровень чемпионата мира довольно высокий. На том уровне, на котором проходят эти игры, наши ребята не могут играть. Вчерашний матч забрал очень много физических сил. Не смогли продержать игру на хороших скоростях, дисциплинированно. Мы сегодня пытались противопоставить дисциплине желание, но, когда пошли ошибки, в частности три неоправданных удаления, австрийцы продемонстрировали стопроцентную реализацию. Это просто невероятно! Вчера с Чехией ребята здорово играли в меньшинстве. Но сегодня не хватило.



Согласен, некоторые игроки начали показывать своё «я». Удаление Плэтта – это персонально его удаление. Это лежит на его совести, ведь именно в этот момент нам забили второй гол. Счёт долго был 1:0, первый гол, который нам забили, получился курьёзным. Ребята продолжали трудиться, но случившееся переломило игру в другую сторону.



Понятно, что критика со стороны президента будет, задачу команда не выполнена. Но ещё раз хочу повторить, что чемпионат мира в этом году очень высокого уровня. Не совсем хорошо наши ребята выглядели физически, не успевали восстанавливаться. Нельзя же было вчера чехам отдавать матч и не играть. Сложно говорить, чья это вина.



Играем два матча – не забиваем ни одного гола. Нападающие должны играть острее, хотя, по статистике, было достаточное количество бросков. Но острой игры нападающих, которые лезут на ворота и проламывают защитников, у нас не было. Конечно, мы ждали более качественной игры от Плэтта и Ленгле.

После ухода Льюиса мы пытались изменить игру, наладить оборону. Считаю, удалось. Но нападающие сыграли на очень низком уровне», — передаёт слова Пушкова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.