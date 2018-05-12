Юниорский клуб из Канады, потерявший в ДТП 16 человек, сыграет в новом сезоне

Клуб «Гумбольдт Бронкос» будет участвовать в чемпионате Молодежной хоккейной лиги Саскачевана в следующем сезоне.

6 апреля автобус с командой, направлявшейся на матч плей-офф в город Нипавин, столкнулся с фурой. В аварии погибли 16 человек и 13 получили повреждения. В числе погибших был генеральный менеджер и тренер команды Дарси Хоген. На этой неделе клуб приступил к поиску людей, которые могли бы занять эти должности.

«Дарси Хоген был бескорыстным человеком, он вдохновлял и заводил молодых ребят, стремился сделать из них не только образцовых хоккеистов, но и замечательных людей», — сказал президент команды Кевин Гэринджер.

С 25 по 27 мая «Бронкос» проведут закрытый для прессы и зрителей просмотр игроков, для участия в котором клуб пригласил 80 хоккеистов. «Гумбольдт» также объявил, что в скором времени начнётся продажа билетов на сезон-2018/19.