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Россия — Швейцария: россияне перебросали соперника в первом периоде

Россия — Швейцария: россияне перебросали соперника в первом периоде
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Завершился первый период матча группового этапа чемпионата мира по хоккею Россия — Швейцария. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды не открыли счёт в стартовые 20 минут встречи. Сборная России в первом периоде превзошла соперника по броскам в створ ворот — 8-5. Подопечные Ильи Воробьёва также оказались лучше на точках вбрасывания, выиграв семь попыток против пяти у швейцарцев. Россияне дважды имели шанс реализовать большинство, но не использовали свои шансы. Швейцарцы играли при численном перевесе один раз и тоже не смогли поразить ворота.

Россия играет с Швейцарией на ЧМ-2018. LIVE
Команда Ильи Воробьёва проводит пятый матч на чемпионате мира. Всё самое интересное об игре и события вокруг неё – в нашем лайве.
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