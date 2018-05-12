Россия — Швейцария: россияне перебросали соперника в первом периоде

Завершился первый период матча группового этапа чемпионата мира по хоккею Россия — Швейцария. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды не открыли счёт в стартовые 20 минут встречи. Сборная России в первом периоде превзошла соперника по броскам в створ ворот — 8-5. Подопечные Ильи Воробьёва также оказались лучше на точках вбрасывания, выиграв семь попыток против пяти у швейцарцев. Россияне дважды имели шанс реализовать большинство, но не использовали свои шансы. Швейцарцы играли при численном перевесе один раз и тоже не смогли поразить ворота.