Рижское «Динамо» подписало контракт с канадским форвардом Кевином Кларком

Канадский нападающий Кевин Кларк заключил однолетний контракт с рижским «Динамо», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.



Последние два года Кларк выступал в чемпионате Швеции за «Брюнас». В сезоне-2017/18 он провёл 49 матчей в регулярном чемпионате, набрав 33 (17+16) очка при показателе полезности «-6». В плей-офф Кевин записал на свой счёт 4 (3+1) результативных балла в семи встречах с таким же показателем полезности, что и в регулярном первенстве.



До этого Кларк имел опыт выступлений в чемпионатах Швейцарии и Германии, а также в АХЛ.