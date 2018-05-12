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Форвард сборной Беларуси Дрозд обновил собственный антирекорд чемпионатов мира

Форвард сборной Беларуси Дрозд обновил собственный антирекорд чемпионатов мира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Беларуси проиграла шестой матч подряд на чемпионате мира по хоккею–2018. В матче группы А команда уступила соперникам из Австрии со счётом 0:4 (0:1, 0:3, 0:0).

Нападающий белорусской команды Сергей Дрозд провёл 38-й матч без набранных очков и обновил антирекорд турнира, который ранее принадлежал ему же. В предыдущей встрече он превзошёл антирекорд польского защитника Анджея Словакевича.

В 38 матчах на чемпионатах мира показатель полезности хоккеиста составляет «-23». 28-летний форвард выступал на седьмом чемпионате мира в своей карьере.

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