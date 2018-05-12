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Штаркбаум: Австрия выиграла в «матче жизни» у белорусов, потому что была мощнее

Штаркбаум: Австрия выиграла в «матче жизни» у белорусов, потому что была мощнее
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Голкипер сборной Австрии Бернхард Штаркбаум прокомментировал исход матча с командой Беларуси (4:0), благодаря которому его команда впервые за 14 лет сохранила место в элитном дивизионе мирового хоккея.

«Мы выиграли у белорусов, потому что были мощнее. Все хотели этой победы. Мы знали, что можем достичь чего-то особенного, чего не было 14 лет. Сборная Австрии много работала, и наконец мы одержали эту победу.

Белорусы показали себя довольно сильной командой в первом периоде. У них было несколько шансов реализовать большинство, но наши спецбригады были превосходны. Мы заблокировали много бросков, сделали всю «грязную» работу. Сделали это за себя и за всю Австрию», — приводит слова Штаркбаума официальный сайт ИИХФ.

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