Штаркбаум: Австрия выиграла в «матче жизни» у белорусов, потому что была мощнее

Голкипер сборной Австрии Бернхард Штаркбаум прокомментировал исход матча с командой Беларуси (4:0), благодаря которому его команда впервые за 14 лет сохранила место в элитном дивизионе мирового хоккея.

«Мы выиграли у белорусов, потому что были мощнее. Все хотели этой победы. Мы знали, что можем достичь чего-то особенного, чего не было 14 лет. Сборная Австрии много работала, и наконец мы одержали эту победу.

Белорусы показали себя довольно сильной командой в первом периоде. У них было несколько шансов реализовать большинство, но наши спецбригады были превосходны. Мы заблокировали много бросков, сделали всю «грязную» работу. Сделали это за себя и за всю Австрию», — приводит слова Штаркбаума официальный сайт ИИХФ.