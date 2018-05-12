Россия обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира–2018 по хоккею

Сборная России одержала победу над командой Швейцарии в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, игра закончилась со счётом 4:3 (0:0, 3:1, 1:2). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию.

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Заброшенные шайбы в свой актив записали нападающие российской сборной Кирилл Капризов, Евгений Дадонов и Михаил Григоренко, а также защитник Никита Нестеров. Швейцарцы ответили точными бросками Рамона Унтерзандера, Свена Андригетто и Гаэтана Хаса.

Сборная России выиграла четвёртый матч из пяти на чемпионате мира–2018. Швейцария потерпела второе поражение в пяти встречах.