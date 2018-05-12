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Россия обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира–2018 по хоккею

Россия обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира–2018 по хоккею
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная России одержала победу над командой Швейцарии в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, игра закончилась со счётом 4:3 (0:0, 3:1, 1:2). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Заброшенные шайбы в свой актив записали нападающие российской сборной Кирилл Капризов, Евгений Дадонов и Михаил Григоренко, а также защитник Никита Нестеров. Швейцарцы ответили точными бросками Рамона Унтерзандера, Свена Андригетто и Гаэтана Хаса.

Сборная России выиграла четвёртый матч из пяти на чемпионате мира–2018. Швейцария потерпела второе поражение в пяти встречах.

ЧМ-2018
12 мая 2018, суббота. 21:15 МСК
Россия
4 : 3
0:0, 3:1, 1:2
Швейцария
1:0 – Капризов (Дацюк, Гусев) – 22:22 (5x5), 1:1 – Унтерзандер (Кукан, Корви) – 26:35 (5x4), 2:1 – Дадонов (Анисимов) – 27:47 (5x5), 3:1 – Нестеров (Гусев, Дацюк) – 39:57 (5x3), 3:2 – Андригетто (Майер, Вермин) – 51:52 (5x5), 4:2 – Григоренко (Анисимов, Гавриков) – 56:07 (5x5), 4:3 – Хас (Андригетто, Нидеррайтер) – 58:12 (6x4)
Россия обыгрывает Швейцарию на ЧМ-2018. LIVE
Команда Ильи Воробьёва проводит пятый матч на чемпионате мира. Всё самое интересное об игре и события вокруг неё – в нашем лайве.
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