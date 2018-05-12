Гусев – об игре после болезни: два периода хорошо провёл, потом тяжелее стало

Нападающий сборной России Никита Гусев прокомментировал свой дебютный матч на чемпионате мира, в котором была одержана победа над Швейцарией (4:3).

«В принципе хорошо вписался после такого долгого перерыва. Первые два периода хорошо провёл, было достаточно легко, в третьем немного тяжелее стало, а так — всё отлично. У нашей тройки сразу появились моменты, надо было просто в начале их реализовывать, игра бы проще сложилась.

Швейцарцы — подходящий соперник, чтобы войти в тонус? Да, конечно, чем раньше я сыграю, тем будет проще в дальнейшем. Соперник хорошо накатывался, жёстко играл, тяжело было в их зоне создавать моменты. В первом периоде они откатились, встали на своей синей линии, было поначалу тяжело войти в зону.

Что касается гола Нестерова, то я часто ему так отдаю, он оттуда неплохо бросает. Был конец периода, надо уже было решать. Конечно, видел его, когда отдавал пас. Мы вышли за 22 секунды до перерыва, знал, что к этому времени уже был конец периода.

Были ли сомнения, что успею восстановиться и сыграть на турнире? Главным было поправить своё здоровье, а дальше уже — как тренеры решат», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.