Григоренко: с Дадоновым наша тройка забила два гола, он лидер команды

Нападающий сборной России Михаил Григоренко подвёл итоги матча со Швейцарией (4:3).

«Мы знали, что Швейцария — это серьёзный соперник. Они и с чехами поборолись, неплохо играли. Они старались, бились, они молодцы. Но у нас была задача выиграть, и мы это сделали. Идём дальше. Доволен ли я своей шайбой? Удачно, конечно, забросил, но по содержанию мог бы и получше сыграть. Всё хорошо получилось, в третьем периоде нормально сыграл.

Что дал перевод Дадонова в наше звено? Тренеры пытаются найти разные сочетания в разных играх. Женю поставили в нашу тройку, и мы забили два гола. Он один из лучших игроков и лидер команды, с ним приятно играть. Гусев оживил игру, он самый мастеровитый наш игрок, его передачи в большинстве очень помогают. В третьем периоде мы уже доигрывали, за что и поплатились. Удачно забили четвёртый гол и выиграли», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.