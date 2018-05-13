Воробьёв: не сказал бы, что сборная России пассивно играла со Швейцарией

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал исход победного матча с командой Швейцарии (4:3) на чемпионате мира–2018 по хоккею.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

«Всегда какие-то отрезки не устраивают. У нас молодая команда, для многих это первый чемпионат. Не сказал бы, что мы пассивно играли. Мы работали в обороне, чуть-чуть не хватало на атаку. Некоторые проблемы со входом в зону были. Нам нужно больше скорости», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.