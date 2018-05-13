Россия — Швейцария: матч чемпионата мира по хоккею–2018 посетили 12366 зрителей

Сборная России одержала победу над командой Швейцарии в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, игра закончилась со счётом 4:3 (0:0, 3:1, 1:2).

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Как сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея, встречу посетили 12 366 зрителей. Это чуть меньше, чем посещаемость предыдущего матча сборной России в Копенгагене. На матч с чехами (3:4 ОТ) пришло 12 490 зрителей.