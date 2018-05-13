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Россия — Швейцария — 4:3. Видеообзор матча ЧМ по хоккею–2018

Россия — Швейцария — 4:3. Видеообзор матча ЧМ по хоккею–2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная России одержала победу над командой Швейцарии в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, игра закончилась со счётом 4:3 (0:0, 3:1, 1:2). Заброшенные шайбы в свой актив записали нападающие российской сборной Кирилл Капризов, Евгений Дадонов и Михаил Григоренко, а также защитник Никита Нестеров.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.

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