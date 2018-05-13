Экблад – о Финляндии: «нырки» – это для трусов, тяжело, когда играют нечестно

Защитник сборной Канады по хоккею Аарон Экблад обвинил игроков финской команды в симуляциях. Его команда проиграла в матче чемпионата мира–2018 финнам со счётом 1:5.

«Я ждал от Финляндии в точности того, что она показала. У определённых аспектах у нас не получилось играть так, как надо. У нас хорошая команда, много ребят, которые не ломаются под давлением. С нами всё будет в порядке, мы соберёмся в следующей игре.

Дисциплина – это фактор, но «нырки» – это не часть игры. Думаю, я выражаю мнение многих хоккеистов. «Ныряют» трусы, тяжело, когда хоккеисты играют нечестно», — сказал Экблад.