Кучеров: в матче с «Вашингтоном» игрокам «Тампы» нужно показать красивый хоккей

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился ожиданиями от второго матча финальной серии Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз» (счёт в серии 0-1).

«Мы хотим, чтобы болельщики «Тампы» наслаждались нашей игрой. Они хотят видеть красивые моменты, голы, сэйвы. Это то, что нам нужно завтра показать. На трибунах масса детей, и некоторые из них хотят стать хоккеистами. Я хочу, чтобы наутро они обсуждали то, что увидели накануне и хотели попробовать повторить на тренировке», — цитирует Кучерова официальный сайт лиги.

Второй матч серии состоится 14 мая.