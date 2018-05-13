Стэмкос: настала очередь «Тампы» заслужить свою победу

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился ожиданиями от второго матча финальной серии Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз» (счёт в серии 0-1).

«Нужно уметь уважать и себя, и соперника, но страха быть не должно. Ты никогда не зайдешь в Кубке Стэнли так далеко, играя испуганно. Должно быть здоровое желание исправить положение.

В нашей игре нет ничего такого, от чего они пришли бы в смятение. Мы просто должны играть лучше, вот и всё. Они заслужили свою победу. Теперь мы должны заслужить свою», — цитирует Стэмкоса официальный сайт лиги.