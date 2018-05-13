Тротц — об успехах «Вашингтона»: дело в нашем отношении к задачам

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц рассказал, в чём заключается успех команды в нынешнем сезоне.

«Думаю, что дело в нашем отношении к задачам. Я лишь говорю: «Эй, ты в составе. Найди способ быть полезным». О результативности мы даже не упоминаем. Мы говорим о том, как быть эффективным. Повлияй на игру соперника, повлияй на игру в целом. Посодействуй команде каким-то позитивным образом. Игрок должен сам найти способ сделать это.

Не думаю, что тренер может сделать что-то, кроме как отправить хоккеиста на лёд и подбодрить. Если мы что-то заметим, то можем обратить на это внимание игрока, но они и сами, как правило, вовлечены в игру, всё видят и понимают.

Лучшее, что может происходить — это когда три игрока одного звена подсказывают друг другу. У нас это делают все тройки в каждой смене. Они подбадривают друг друга, разговаривают, и это, считаю, очень способствует их продуктивности», — цитирует Тротца официальный сайт Национальной хоккейной лиги.