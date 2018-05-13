3 очка Уилера помогли «Виннипегу» обыграть «Вегас» в первом матче серии

В первом матче финальной серии Западной конференции «Виннипег Джетс» на домашней площадке принимал «Вегас Голден Найтс» и победил — 4:2 (3:1, 1:1, 0:0).

Самым результативным игроком встречи стал капитан «Виннипега» Блейк Уилер, отметившийся 3 результативными передачами. По два балла за результативность в составе победителей на счету Дастина Бафлина (1+1) и Марка Шайфли (1+1). Форвард Джонатан Маршессо два раза ассистировал партнерам в голевых комбинациях «Вегаса».

Счёт в серии 1-0 в пользу «Виннипега». Следующий матч серии состоится 15 мая.