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3 очка Уилера помогли «Виннипегу» обыграть «Вегас» в первом матче серии

3 очка Уилера помогли «Виннипегу» обыграть «Вегас» в первом матче серии
Хоккей / НХЛ

В первом матче финальной серии Западной конференции «Виннипег Джетс» на домашней площадке принимал «Вегас Голден Найтс» и победил — 4:2 (3:1, 1:1, 0:0).

Самым результативным игроком встречи стал капитан «Виннипега» Блейк Уилер, отметившийся 3 результативными передачами. По два балла за результативность в составе победителей на счету Дастина Бафлина (1+1) и Марка Шайфли (1+1). Форвард Джонатан Маршессо два раза ассистировал партнерам в голевых комбинациях «Вегаса».

Счёт в серии 1-0 в пользу «Виннипега». Следующий матч серии состоится 15 мая.

НХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 1-й матч
13 мая 2018, воскресенье. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
4 : 2
3:1, 1:1, 0:0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Бафлин (Шайфли, Уилер) – 01:05 (5x5), 2:0 – Лайне (Уилер, Штястны) – 06:49 (5x4), 3:0 – Армиа (Шьяро) – 07:35 (5x5), 3:1 – Макнэбб (Маршессо, Смит) – 08:10 (5x5), 4:1 – Шайфли (Бафлин, Уилер) – 29:54 (5x4), 4:2 – Карлссон (Маршессо, Теодор) – 35:55 (5x4)
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