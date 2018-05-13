Наставник «Динамо» Спб: следующий год проведём в ВХЛ, дальше будет видно

Главный тренер победителя сезона ВХЛ-2017/18 «Динамо» Спб Леонид Тамбиев прокомментировал слухи о том, что петербургский клуб может быть переведён КХЛ.



«Могу лишь сказать, что за два года грамотная политика клуба, пиар-службы сделали своё дело. «Динамо» в Петербурге сейчас тоже имеет своих собственных болельщиков. Приходят по четыре-пять, а иногда и шесть тысяч зрителей. Прекрасная аудитория, прекрасный дворец. Прекрасные условия для болельщиков созданы: все развлекательные мероприятия для разогрева перед игрой присутствуют.



По поводу КХЛ скажу, что следующий год мы проведём в Высшей лиге, а там видно будет. Думаю, такие достижения клуба не остаются незамеченными в российском хоккее. Рано или поздно мы к этому придём, считаю», — приводит слова Тамбиева официальный сайт ВХЛ.

Хоккейный матч в России шёл 7 часов! И это финал Петербургские клубы «СКА-Нева» и «Динамо» провели на льду 163 минуты и 36 секунд.