Турнирное положение в группе А: Россия в 1/4 финала может сыграть с Данией

Сегодня, 13 мая, в Копенгагене состоятся очередные матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года. В первом матче померятся силами сборные Франции и Чехии, а во второй игре команда Швейцарии встретится со сборной Швеции.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018



По итогам матчей, состоявшихся 12 мая, лидерство в группе А сохранила за собой сборная Швеции (14 очков в 5 матчах) после победы над словаками (3:2 ОТ). Второе место продолжает занимать команда России (13 очков в 5 играх), следом располагаются сборные Чехии и Швейцарии, имеющие по 9 очков после 5 матчей. Команды Словакии (8 очков в 5 играх) и Франции (6 очков в 5 матчах) пока не попадают в зону, которая позволяет сыграть в плей-офф ЧМ-2018. Покинет элитный дивизион сборная Беларуси, проигравшая все шесть своих матчей на турнире. Впервые за 14 лет место в топ-дивизионе сохранила Австрия, набравшая 4 очка в 6 играх.

Турнирное положение в группе А ЧМ-2018 по хоккею Фото: «Чемпионат»

Команда Ильи Воробьёва с высокой долей вероятности займёт первое либо второе место в группе по итогам шестых матчей группового этапа сборных России и Швеции. На данный момент «виртуальным» соперником россиян по четвертьфиналу являются хозяева турнира — датчане. Тем не менее велики шансы, что их обгонит команда Канады, имеющая один матч в запасе. Теоретически, если Канада и Дания проиграют свои последние матчи на турнире, а Латвия выиграет, сборная России может сыграть с прибалтами в четвертьфинале.