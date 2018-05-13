Турнирное положение в группе В: оставят ли Канада и Латвия без плей-офф Данию?

Сегодня, 13 мая, в Хернинге состоятся очередные матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года. В первом матче померятся силами сборные Норвегии и США, а во второй игре команда Германии встретится со сборной Финляндии.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Сборная США по итогам пяти встреч сохранили первую позицию (13 очков в 5 матчах). Команда Финлядии отстаёт от лидеров группы на одно очко. За ними располагаются хозяева турнира — датчане — 11 очков в 6 матчах. Они имеют неплохие шансы попасть в плей-офф, при этом на матч меньше провели ближайшие преследователи Дании — Канада и Латвия. Выиграв свои последние матчи на групповом этапе, они могут оставить хозяев турнира без плей-офф ЧМ-2018. В свою очередь сборная Канады располагается на четвёртом месте с 9 очками в 5 матчах, опережая на один балл команду Латвии (9 очков после 5 игр).

Турнирное положение в группе B ЧМ-2018 по хоккею Фото: «Чемпионат»